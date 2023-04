Pôle emploi et la Mission Locale de Colomiers vous invitent à participer à l’évènement « Dessine-moi un métier ». Une semaine de découverte des secteurs du commerce, de la restauration et du bâtiment qui propose d’appréhender la vie de certaines entreprises et et de leurs professions le temps d’une visite.

Après Leroy Merlin, ce lundi 17 avril, les candidats pourront pénétrer dans la cuisine centrale de Colomiers (le mardi 18 avril à 10h), découvrir l’Institut de soudure (le mercredi 19 avril à 9h30), puis un chantier de l’entreprise 2M Construction (le jeudi 20 avril à 9h). Une façon de s’approprier les savoirs-être attendus par les entreprises et d’élargir son réseau professionnel.

Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller Pôle emploi.