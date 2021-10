Le salon TAF de Toulouse se déroulera ce mercredi 6 et ce jeudi 7 octobre sur le nouveau site du MEETT, à Aussonne. Coorganisée par la Région Occitanie,en partenariat avec Pôle emploi, les Missions locales Haute – Garonne et Toulouse, Toulouse Métropole, le CRIJ Occitanie, le Conseil départemental Haute-Garonne et de nombreux partenaires du territoire, cette nouvelle édition s’annonce riche en opportunités..

L’opportunité de décrocher un nouveau job ou une formation, de s’informer sur les métiers d’avenir, d’obtenir de l’aide pour créer sa boite...

Les 6 et 7 octobre, de 9h à 17h, chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne.