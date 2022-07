Depuis Toulouse, l’École d’ingénieurs de Purpan poursuit sa croissance

L’École d’ingénieurs de Purpan va pousser ses murs pour faire face à l’augmentation de ses effectifs. « La crise du Covid a eu un impact positif sur les demandes d’admission, notamment parallèles en deuxième ou en troisième année. Notre effectif est passé à 270 étudiants en première année, et à 295 en troisième année. Nous allons donc construire de nouveaux bâtiments pour leur confort et multiplier les espaces de coworking afin de favoriser les modalités de travail en groupe », se félicite Guillaume Lavalade, responsable de la communication et des admissions. Un plan de travaux va ainsi s’échelonner sur trois ans.

L’établissement réfléchit également à la refonte de ses enseignements en quatrième et cinquième année d’ingénieur. « Mais dès cette année, nous proposons la troisième année en alternance », souligne Guillaume Lavalade. Le Global semester, mis en place pendant le confinement pour permettre aux élèves de réaliser l’un des semestres de leur quatrième année en immersion en anglais à Toulouse, a été institutionnalisé. « Désormais, nos étudiants pourront ainsi choisir cette option, au même titre que rester en France pour la recherche, partir dans une université partenaire à l’étranger ou réaliser une mission humanitaire », conclut le responsable des admissions.

6250 euros par an

