Depuis Toulouse, MENAPS vous adresse son CV

Fondée en 2019 à Toulouse, et comptant déjà plus de 200 collaborateurs répartis sur trois continents, MENAPS souhaite étoffer ses équipes en recrutant vingt personnes cette année, dont dix à Toulouse. Ingénieur qualité, consultant cybersécurité, développeur, Data scientist, ingénieur, chef de projets IT, RH… sont recherchés, et des contrats en alternance seront même possibles.

Consciente de devoir se différencier dans un secteur où les profils sont rares, MENAPS met en avant son organisation horizontale et participative, son mode de travail hybride, ses avantages sociaux, des possibilités d’intrapreneuriat… Et pour attirer plus encore l’attention, elle vient même de lancer son « CV inversé » dans lequel elle partage son histoire, ses valeurs, ses engagements et sa culture.

Contact : talents@skourcing.com