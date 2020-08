Depuis Escalquens, Naïo continue de pousser

Naïo Technologies compte aujourd’hui 70 collaborateurs et, en à peine un an, la start-up spécialisée dans les robots agricoles a doublé ses effectifs. Forte de sa dernière levée de fonds, l’entreprise installée à Escalquens va continuer son développement en recrutant dix à quinze personnes par an au cours des trois prochaines années.

Il s’agira principalement de commerciaux et d’ingénieurs. Des débutants en sortie d’étude, mais également des profils beaucoup plus expérimentés. « Pour la R&D, nous recherchons essentiellement des ingénieurs, mais nous ne sommes pas fermés aux candidatures des techniciens expérimentés. Pour le commerce, nous souhaitons embaucher des personnes ayant des connaissances agro/agri et au minimum une première expérience », détaille Anouck Lefebvre, sa directrice de la communication. Pour tous les profils, un intérêt pour l’agriculture ou une expérience liée à ce secteur sont toujours « remarqués ». À noter enfin que la maîtrise de l’anglais est indispensable pour une majorité des postes.

