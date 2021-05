Depuis Albi, Safra prend sur la route du succès !

En février dernier, trois ministres se rendaient dans le Tarn, et plus particulièrement dans les locaux de Safra, à Albi. Objectif de leur déplacement, assister à la première réunion du Conseil national de l’hydrogène, et échanger sur l’évolution de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène décarboné. Une stratégie parfaitement incarnée par l’entreprise, engagée depuis 2009 dans l’essor de cette nouvelle filière. Et aujourd’hui prête à industrialiser à grande échelle son Businova, véhicule de transport électrique hybride rechargeable à très faible émission. D’ici à quelques années, sa fabrication passera de vingt à 120 véhicules par an et, dès 2021, la société va agrandir son usine de 5000 m2 pour atteindre, dans une seconde phase, les 20.000 m2. Safra a également deux autres projets dans ses cartons, eux aussi porteurs d’espoirs : la transformation des autocars diesel en autocars zéro émission fonctionnant à l’hydrogène, et le développement d’autocars, eux aussi à hydrogène.

Des formations pour les débutants

Cette forte croissance de son activité s’accompagne bien sûr de nombreux recrutements. 400 dans les deux ans, dont environ 90 programmés en 2021. Le Groupe Safra, constitué de trois sociétés, va surtout embaucher pour sa société éponyme. « Des opérateurs monteurs en carrosserie, mécaniques et électriques, des postes pour lesquels une formation peut être un plus, mais pas une obligation », explique la DRH du groupe, Myriam Parat. « Nous allons en effet mettre en place des formations afin de pouvoir accueillir des débutants ou des personnes en reconversion. Conscients d’une pénurie sur ces profils, nous essayons d’être les plus accompagnants possible. » Ces opérateurs pourront évoluer vers des postes de chef de service, l’entreprise étant amenée à grandir rapidement.

« Dès à présent, tous les services annexes, qu’il s’agisse de la qualité, des essais, de la logistique... renforcent aussi leurs équipes. C’est également le cas des services administratifs (achats, supply chain...). Et tout cela nous amène à restructurer notre organisation avec l’aide de nouveaux collaborateurs expérimentés, afin d’accueillir au mieux tous nos talents. » La directrice des ressources humaines souligne à ce titre que le travail, aujourd’hui organisé en journée, va rapidement évoluer. « La montée en cadence de la production va nécessiter une nouvelle organisation en 2x7 ou 2x8. »

Safra Automobile et Safra Agencement, les deux autres sociétés du groupe, vont elles aussi recruter des tôliers, des mécaniciens, ou encore des menuisiers agenceurs. Des postes à découvrir sur le site du groupe, qui enregistre aussi les candidatures spontanées.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : recrutement.safra.fr

Photo Safra DR.