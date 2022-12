De quelles façons Toulouse Métropole soutient-elle l’emploi local ?

Isabelle Ferrer, vous êtes adjointe au Maire de Toulouse en charge de l’emploi, un champ que la collectivité semble investir de plus en plus...

Oui, il y a en effet une volonté très forte d’investir ce champ afin de permettre à chacun de trouver les moyens de construire son avenir. Nous avons initié une série de forums, certains à l’échelle des quartiers, d’autres à rayonnement métropolitain, d’autres encore spécifiques à certains métiers en tension, comme celui que nous avons organisé le 6 décembre dernier sur les métiers du numérique. Nous adoptons à chaque fois une approche très pratico-pratique qui consiste à sourcer les besoins, à fédérer différents acteurs (entreprises, associations, institutionnels...) autour de l’évènement, à l’organiser, puis à assurer un suivi. C’est le cas par exemple des trois forums labellisés Cité de l’emploi que nous avons organisés dans les quartiers prioritaires de la ville cette année, et qui ont permis 53 recrutements et 25 entrées en formation.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce label ?

Il s’agit d’un dispositif d’Etat qui vise à renforcer les actions en faveur des habitants des quartiers classés prioritaires. Toulouse Métropole est labellisée depuis 2021, et nous avons voulu dès le départ en faire un dispositif très opérationnel. Au bénéfice des opérations que nous menons, mais aussi des autres acteurs qui interviennent sur le champ de l’insertion et de l’emploi. Certains évènements ont ainsi reçu le label Cité de l’emploi et onze lieux ont également été labellisés, ce qui se traduit très concrètement par un accompagnement et une plus grande visibilité. Mais nous sommes surtout très fiers de la dynamique impulsée, du réseau qui se tisse et donne des résultats très probants.

Vous êtes également la présidente du Plan local insertion emploi (Plie), porté par Toulouse Métropole, comment ce dispositif évolue-t-il ?

Il a presque 20 ans et propose un accompagnement individuel renforcé aux demandeurs d’emploi de longue durée. Avec un taux de retour à l’emploi durable assez satisfaisant au regard des difficultés dont témoignent ses bénéficiaires, puisque celui-ci est de 55% dans les six mois qui suivent leur sortie, contre 50% en moyenne en France. Aujourd’hui, une quarantaine d’intervenants maillent le territoire pour accompagner les demandeurs d’emploi et les entreprises. Des entreprises qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à signer notre charte Engagés ensemble pour soutenir l’emploi local, lancée elle aussi en 2021. Conformément à l’engagement de campagne de Jean-Luc Moudenc, nous poursuivons parallèlement nos actions visant à augmenter le volume des heures d’insertion sur les clauses des marchés publics. Elles ont déjà progressé de 44,8% cette année, un mouvement qui va s’accélérer avec le chantier de la 3e ligne de métro.

Qu’en est-il de la plateforme emploi.toulouse-metropole.fr, lancée il y a un an ?

Nous avons de très bonnes retombées avec 22.000 visites enregistrées, 400 entreprises et 2100 candidats inscrits et plus de 6000 offres d’emploi publiées. La simplicité d’utilisation et l’efficacité des algorithmes en font un outil très pertinent pour les personnes en recherche d’emploi. C’est également une vitrine intéressante pour les entreprises qui recrutent.

Quels sont vos projets ?

Nous allons continuer à faire monter en puissance nos actions. Nous avons déjà programmé deux forums au cours du premier semestre, à Montaudran et Borderouge, ainsi qu’une opération dédiée aux métiers de la transition écologique. Nous allons reconduire également notre forum sur les Ramblas de Toulouse, action que nous souhaitons pérenniser. Enfin, nous réfléchissons avec la Région et le département à coordonner nos dispositifs pour plus d’efficacité, notamment à destination des bénéficiaires du RSA ou des personnes freinées dans leur envie de se former.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo DR.