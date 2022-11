DHL Express renforce ses équipes à Toulouse et Montpellier

L’entreprise vient d’être à nouveau certifiée Great Place to Work France 2022-2023 et n°1 dans le palmarès Best Workplaces 2022 au niveau européen et mondial. Une bonne nouvelle alors même que DHL Express doit encore recruter 200 personnes en France d’ici à la fin de l’année, dont une dizaine à Toulouse et Montpellier. "Ces distinctions font la différence pour les candidats quand il s’agit de choisir l’entreprise où ils ont envie de travailler et d’évoluer ! », concède Philippe Prétat, le PDG de DHL Express France.

"Développer le plein potentiel de chacun"

Ces postes viendront s’ajouter aux quelque 800 déjà pourvus depuis janvier. Un renforcement très important des équipes de ses 49 agences, doublé d’un investissement de 12 millions d’euros consacrés au renouvellement de ses infrastructures afin d’améliorer le service clients et le confort de ses collaborateurs ! Automatisation des chaînes de tri, outils dernière génération pour optimiser la traçabilité et le suivi des colis... DHL veille à offrir de bonnes conditions de travail à ses salariés. D’évolutions également. « Nous offrons de très belles opportunités de carrière car nous nous attachons à développer le plein potentiel de chacun de nos 3400 collaborateurs. Ce que nous leur proposons, c’est d’évoluer en même temps que l’entreprise car nous savons que l’excellence de nos services dépend de chacun d’entre eux, quel que soit le métier qu’ils exercent ou leur place dans la hiérarchie", explique Philippe Prétat. "Nous sommes très attachés au management de proximité et nous avons de nombreux programmes permettant de reconnaître l’engagement de nos collaborateurs ainsi que des programmes de formation adaptés pour faire évoluer leurs compétences."

DHL Express cible de nombreux profils : agents de quai, préparateurs de commande, gestionnaires import/export, techniciens de maintenance, conseillers de clientèles, commerciaux... Chacun bénéficie d’une formation interne exclusive : « Certifié spécialiste de l’international ». Elle leur permet de se familiariser rapidement à l’univers du groupe (son métier, son histoire, sa stratégie, ses valeurs...) et d’appréhender les possibilités d’évolution qui pourront leur être proposées via d’autres formations maison. Tel que le programme "Trajectoire Succès", qui permet aux collaborateurs occupant des fonctions opérationnelles de se préparer aux postes d’encadrement.

A noter qu’en Occitanie, une quinzaine de postes supplémentaires est d’ores et déjà programmée pour 2023. Prêt pour l’expédition ?

Ingrid Lemelle

Photo DHL Express DR.