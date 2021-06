Cybersécurité : une journée pour s’informer et postuler à Toulouse et Montpellier !

Formation, recrutement, reconversion... quelle que soit votre situation, CyberThings est « the place to be » si vous souhaitez évoluer dans ce secteur on ne peut plus porteur qu’est celui de la cybersécurité ! Organisée dans le cadre des Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, cette manifestation prendra cette année ses quartiers à La Cité de Toulouse, mais proposera également des échanges en duplex avec La Cité des métiers de demain à Montpellier, ainsi que dans le cadre d’un salon en ligne. Le mardi 29 juin prochain !

Une journée pour s’informer sur les compétences recherchées, les formations qui ouvrent la voie à de multiples carrières, mais aussi postuler dans un cadre plus confidentiel. Organisé par ToulEco, en partenariat avec l’agence de recrutement My Soft Agency, l’événement permettra en effet aux visiteurs d’être orientés vers les structures ou recruteurs correspondant à leurs attentes spécifiques. « Les besoins des entreprises sont non seulement très importants, mais aussi de plus en plus variés. Afin de faciliter les mises en relation entre visiteurs et exposants, et rendre leurs échanges plus pertinents, nous avons donc eu l’idée de segmenter les postes et les profils en quatre grandes familles, et d’associer chacune à la personnalité des héros de la série qui a inspiré le nom de cette manifestation : Stranger Things », explique Antoine Denis, recruteur spécialisé IT pour My Soft Agency.

Des échanges sur place ou à distance

Eleven, spécialisée dans la gestion de la sécurité et pilotage des projets de sécurité, Mike, concepteur et chargé du maintien d’un SI sécurisé, Jim Hooper, en charge de la gestion des incidents et des crises de sécurité, et enfin Will, plus orienté conseil, services et R&D. L’agence de recrutement a sourcé les besoins des exposants (AUCAE, Orange, PWC, Scassi, Sopra, Stormshield...) et recueille les CV des personnes en recherche d’emploi ou de mobilité. « Les professionnels font aujourd’hui partie des profils les plus pénuriques du marché, et la plupart sont donc en poste. Par notre intermédiaire, la prise de contact peut se faire en toute confidentialité, et les échanges être organisés le jour J ou après, sur place ou à distance », souligne Antoine Denis. Lors du salon virtuel aussi, organisé en marge de ces rencontres.

Tout au long de la journée, exposants et partenaires renseigneront les visiteurs sur les nouveautés en matière d’emploi et de formation. Sur les évolutions, actuelles et futures, des besoins des entreprises notamment. Entre 11h15 et 12h une table ronde sera en effet consacrée aux futurs visages de la cybersécurité en 2030. Elle réunira Olivier Arzalier, directeur Cybersécurité chez CGI, et Florence Hanczakowski, ingénieur sécurité chez Pôle emploi et présidente du Clusir Occitanie, le club de réflexion, d’échanges et de sensibilisation autour des sujet de la sécurité de l’information en région. Des animations ponctueront enfin cette journée afin de sensibiliser les jeunes aux métiers.

