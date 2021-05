Cybersécurité : entrez dans le game !

Le 29 juin prochain, ToulEco et ses partenaires organiseront la 7e édition des Rencontres Cybersécurité en Occitanie. L’événement se déroulera en présentiel, à la Cité des Start-up de Toulouse et à la Cité de l’Economie et des métiers de demain de Montpellier, et en digital sur le site RCO 2021.

Il accueillera les rencontres Cyber Things, qui permettent aux visiteurs de découvrir les métiers, les formations et les postes des entreprises qui recrutent en Occitanie. Afin de simplifier le processus, tout en restant calé sur la série Stranger Things dont s’inspire la manifestation, les organisateurs ont créé cette année quatre grandes familles de profils qui illustrent les thématiques majeures de la cybersécurité : Eleven, spécialisée dans la gestion de la sécurité et pilotage des projets de sécurité, Mike, concepteur et chargé du maintien d’un SI sécurisé, Jim Hooper, en charge de la gestion des incidents et des crises de sécurité, et enfin Will, qui chapeaute la partie conseil, services et recherche.

Les Rencontres Cyber Things sont organisées en partenariat avec l’agence de recrutement My Soft Agency, qui réunit les candidatures en fonction des postes et des profils. A noter qu’en raison du contexte sanitaire, l’accès à la manifestation (gratuit) se fera uniquement sur inscription préalable et le nombre de places est limitée. Aussi entrez rapidement dans le game !

Pour candidater, envoyez votre CV à : cyberthings@mysoft-agency.com