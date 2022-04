Cybersécurité. Squad étoffe son équipe toulousaine

Squad va recruter 400 personnes en 2022 pour étoffer ses effectifs, dont 70 pour sa seule agence toulousaine. « Notre société de conseil compte déjà 700 salariés. Nous sommes implantés un peu partout en France et nous avons choisi de nous spécialiser quasi exclusivement dans le domaine de la cybersécurité. L’agence toulousaine est la troisième par son activité et compte 150 personnes », indique Marc Brua, son cofondateur. La société a d’ailleurs de grandes ambitions pour Toulouse, puisqu’elle souhaite doubler son effectif d’ici 2025.

Squad recherche des profils spécialisés dans son domaine d’expertise, à la fois des juniors « à gros potentiel » issus « des belles écoles d’ingénieurs » toulousaines, mais aussi des consultants évoluant déjà dans le domaine. « Nous souhaitons embaucher pour la sécurité opérationnelle, un secteur très technique, et pour la sécurité fonctionnelle, un domaine moins technique. Nous recherchons aussi des experts cloud quelle que soit la plateforme. » Un Bac +5 est indispensable pour les profils juniors. « Moins l’expérience est forte, plus le diplôme est important. Les seniors, qui ont beaucoup d’expérience, peuvent être diplômés d’un IUT ou d’une Licence pro », précise Marc Brua. Outre le diplôme, le savoir-être compte bien entendu dans ces métiers pour lesquels les consultants sont placés chez les clients, mais le PDG précise que les compétences techniques pèsent davantage dans le choix du candidat. Un bon niveau d’anglais est également nécessaire.

Une école en interne pour former des salariés de l’IT

Afin de pallier les problèmes de recrutement sur un marché chroniquement pénurique, Squad met en avant sa très forte spécialisation pour attirer les candidats, mais aussi les efforts qu’elle consent dans le domaine de la formation. « Lorsque nous recrutons un candidat, nous échangeons avec lui sur son futur à trois ans et les compétences qui lui manquent pour atteindre ses objectifs, puis nous mettons en place un plan de formation. Nous y associons des titres et une rémunération. Il a ainsi une perspective claire pour l’avenir. » Le bien-être au travail compte également parmi les éléments mis en avant par Squad. « Quand nous avons créé la société, nous souhaitions être une boîte d’expertise et une entreprise sympa. Le télétravail et la RSE font partie des enjeux essentiels pour nous. Nous organisons également des événements techniques et festifs pour nos consultants. »

Marc Brua a conscience que le recrutement va devenir de plus en plus complexe pour Squad dans les années à venir. Voilà pourquoi la société va se doter dès ce mois d’avril d’une école en interne pour former des salariés de l’IT, dont les compétences sont peut-être un peu démodées, à la cybersécurité. Elle sera baptisée Squad Up. « Notre objectif est de recruter et former 50 à 100 personnes par ce biais en 2022. Notre école sera implantée à Paris, mais nous proposerons ce cursus à la fois en présentiel et en distanciel », explique-t-il.

Louise Lané

Postulez sur : www.squad.fr

Sur la photo : Marc Brua, cofondateur de Squad. DR.