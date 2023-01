Cultivez vos Digi’Talents à Toulouse, puis à Montpellier !

Développeur web et web mobile, technicien supérieur infrastructures et réseaux, technicien support, help desk, ingénieur cybersécurité, données ou big data, concepteur développeur en intelligence artificielle, ingénieur système ou de production... Autant de profils activement recherchés par les entreprises en Occitanie. Autant de professionnels qui auront l’opportunité de postuler lors des salons Digi’Talents qui se dérouleront à Toulouse, ce lundi 23 janvier, puis Montpellier, le 26 janvier.

Organisés par la Région Occitanie, Pôle emploi et le syndicat des entreprises du numérique Numéum, ces évènements sont également l’occasion pour les jeunes et les profils en reconversion de s’informer sur les formations et les aides possibles. Auprès des organismes et recruteurs présents (une trentaine à Toulouse, et une quarantaine à Montpellier), et lors des conférences.

A l’Hôtel de Région, le 23 janvier à partir de 9h, 22 Bd du Maréchal Juin à Toulouse

Au Parc des Expositions, le 26 janvier à partir de 9h, Route de la Foire à Pérols