Comment répondre aux défis de la nouvelle économie ?

France Charruyer, vous êtes avocate associée fondatrice du cabinet ALTIJ, quelles sont les spécificités du nouvel organisme de formation Trust By design que vous venez de lancer en partenariat avec plusieurs experts ?

J’ai souhaité que les dirigeants et cadres dirigeants puissent bénéficier des retours d’expériences pratiques d’avocats, de spécialistes des nouvelles technologies, d’ingénieurs ou encore de professionnels de la cybersécurité, et ce afin de leur permettre de répondre aux défis de la nouvelle économie. Nos formations ont ainsi pour objectifs de les aider à s’adapter à la transformation digitale, à défantasmer le droit, les nouvelles technologies, l’innovation, la tokenisation de l’économie... et à comprendre de quelles façon ils peuvent utiliser la réglementation comme un outil de performance. Autrement dit de leur permettre d’être en capacité de choisir et d’être stratèges. C’est un challenge de compétences et de performance pour le futur de leur entreprise

Quelles sont les thématiques abordées ?

Nous avons aujourd’hui une centaine de modules de formation, répartis en trois catégories : le capital humain, le capital matériel et le capital numérique. Les thématiques sont donc très variées puisqu’elles vont des impacts du RGPD dans les processus de recrutement à la maîtrise de la nouvelle règlementation européenne sur la donnée, en passant par les règles en matière de prospection commerciale, l’organisation de sa mort numérique... Chacune de ces formations est dispensée par un expert rompu aux sujets abordés, qui associe à la présentation des savoirs, des exercices et cas pratiques de mise en situation concrète. Nous sommes surtout à l’écoute des besoins spécifiques des entreprises afin de leur permettre de bâtir des plans de développement des compétences adaptés. Avec la garantie attachée à notre profession réglementée, nos formations sur mesure et stratégies de déploiement bénéficient bien sûr d’une confidentialité absolue.

Comment vos formations s’organisent-elles et quel est leur coût ?

Les sessions s’étendent sur trois heures ou une journée, en entreprise ou dans notre cabinet, par petit groupe de douze personnes maximum. Nous proposons également des échanges téléphoniques de 45 minutes, en français ou en anglais. Un format capsule intitulé « Talk 2 me » qui permet d’apporter un éclairage précis sur une problématique particulière. Quant aux tarifs, ils vont de 150 à 890 euros.

A qui s’adressent-elles ?

Aux dirigeants et aux cadres, de PME comme de grands groupes, mais également à tous les salariés (DSI, DRH, DAF...), collectivités territoriales, indépendants... C’est-à-dire tous ceux qui sont impliqués dans une stratégie juridique, opérationnelle et technique sur la chaîne de valeur de la donnée et de l’innovation. Et souhaitent la maîtriser.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo DR.