Comment la start-up Wings emploi simplifie-t-elle les recrutements dans les services ?

Lionel Lalaurette, vous êtes le créateur de Wings emploi. Quel est votre parcours ?

J’ai créé une société de service à la personne à Toulouse, Galaxie aide à domicile, qui se dédiait à la garde d’enfants, au ménage et à l’aide aux personnes dépendantes. Je l’ai revendue en ayant toujours en tête que le principal problème du secteur était les ressources humaines et le recrutement des talents. 76% des recrutements n’aboutissent pas à cause d’une inadéquation entre les profils reçus et les postes à pourvoir. Les entreprises perdent énormément de temps et de rentabilité dans l’examen des CV. Voilà pourquoi, après avoir dédié huit ans au secteur, j’ai décidé de créer Wings emploi.

Quelle est la vocation de votre société ?

Nous nous positionnons comme un cabinet RH externalisé dédié aux services à la personne. Notre premier objectif est de permettre aux employeurs de gagner du temps sur la partie recrutement en trouvant rapidement des candidats qualifiés et disponibles. Nous mettons donc à leur disposition des personnes que nous avons trouvées via notre réseau ou notre plateforme Wings emploi.

Et du côté des demandeurs d’emploi ?

Les candidats n’ont plus besoin d’éplucher les annonces et de postuler, nous les recommandons aux employeurs pour des postes adaptés à leurs profils. Ils s’inscrivent sur le site. Un conseiller RH les appelle pour un entretien durant lequel il examine leurs motivations, leurs besoins, et traite leurs éventuelles problématiques (horaires, transport). À l’inscription, chaque candidat passent, en plus, une série de tests pour s’évaluer et connaître ses points d’amélioration. Nous mettons en relation les candidats avec le bon profil avec des entreprises en quête de talents.

Si leurs compétences ne sont pas adéquates, nous les orientons vers des formations ou d’autres secteurs plus appropriés. L’objectif est que personne ne reste sans solution.

Où en êtes-vous du développement de la société ?

Nous venons de lancer notre offre en cette rentrée 2020. L’inscription sur le site est gratuite pour les candidats et les employeurs paient uniquement quand un recrutement aboutit. Nous avons déjà mille inscrits sur le site et des offres d’emploi à Toulouse et Bordeaux. En 2021, une fois l’offre validée, nous ambitionnons de déployer notre solution dans d’autres villes de France.

Propos recueillis par Agnès Frémiot

Photo DR.