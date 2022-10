Comment devient-on entrepreneur salarié « Coop’acteur » ?

Sébastien Kremer, vous êtes le gérant de Coop’Action, pouvez-vous nous présenter cette Scop qui fête cette année ses 20 ans ?

Coop’action est un peu une extra-terrestre (rires). Il s’agit d’une Société coopérative et participative (Scop), un statut déjà méconnu puisqu’il ne représente que 2% de l’économie nationale, mais aussi d’une Coopérative d’activité et d’emploi, l’objectif des CAE étant de mettre à disposition des porteurs de projet un cadre sécurisant pour entreprendre et développer leur activité. Chacun y développe donc son propre outil de production, mais la gestion administrative, fiscale et comptable est mutualisée.

Coop’action a également pour spécificité d’être positionnée, depuis sa création, en 2002 à Toulouse, sur le seul secteur du bâtiment, et nous comptons désormais 110 entrepreneurs, dont 70 sociétaires, répartis sur l’ensemble du territoire d’Occitanie. Ce qui représente un chiffre d’affaires prévisionnel de 6 millions d’euros en 2022.

Quel est le statut de vos "Coop’acteurs" ?

Il évolue. Au départ, nous proposons à ceux qui le souhaitent un accompagnement leur permettant d’élaborer et de structurer leur projet. Cette aide, proposée à titre gracieux, prend alors la forme d’une convention d’accompagnement jusqu’à la signature du premier devis. Le Coop’acteur signe ensuite un Contrat d’appui au projet d’entreprise. Nous l’aidons à se développer et à se constituer un fonds de roulement (généralement de 6000 euros), puis le porteur de projet peut signer un Contrat d’entrepreneurs salariés associés. Il s’agit d’un contrat de travail en CDI qui apporte de multiples avantages, telle la couverture sociale en cas d’accident du travail. Sa rémunération est ensuite fonction du chiffre d’affaires, Coop’Action prélevant environ 10% de ce CA (plafonné à 6000 euros) pour financer ses services : assurances, appui à la gestion d’activité, formation... Chacun a enfin l’opportunité de devenir associé de la Scop. Et dernier avantage et non des moindres, les Coop’acteurs s’entraident, peuvent rapporter certains clients aux autres ou encore réaliser des chantiers ensemble.

Comment rejoint-on votre Scop ?

Nous nous adressons à tous types de profils : demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, salariés... Nous vérifions la cohérence du projet (parcours professionnel, formation...) puis le candidat doit le défendre auprès de Coop’action.

Quelles sont vos ambitions de développement ?

Nous venons de nous délivrer le label « Engagé RSE » par l’Afnor. Cela nous permet de conforter notre modèle éthique de l’entreprenariat, mais aussi d’avoir une excellement trame sur laquelle nous appuyer pour continuer à nous améliorer et à nous adapter à la demande et aux besoins des entrepreneurs comme du territoire.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Photo DR.