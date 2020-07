Combien de personnes Lot Aide à domicile va t-il recruter en 2020 ?

Lot Aide à domicile envisage de recruter 130 personnes en 2020, un chiffre comparable à celui des deux années précédentes. « Nous sommes le premier employeur en CDI du département », se félicite Rémi Bensoussan, son directeur. « Nous sommes également la seule entreprise publique de services à domicile. Nous comptons 900 salariés. »

30 contrats en alternance

L’entreprise recherche du personnel avec ou sans diplôme, qu’elle se charge de former le cas échéant, pour des missions d’entretien, d’accompagnement ou d’aide à la vie quotidienne auprès de personnes âgées, en situation de handicap ou auprès de familles en difficulté. Elle propose également trente contrats en alternance. Ces recrutements ont déjà débuté, une seconde phase importante étant programmée à l’automne (septembre et octobre). « Nous avons mis en place un processus de recrutement plutôt original, qui passe notamment par une phase de jeu. Elle permet aux candidats de se projeter dans le métier », note Rémi Bensoussan.

Tous les postes sont proposés à temps plein, sur l’ensemble du département. Le permis de conduire et un véhicule sont deux conditions sine qua non pour candidater. Dans sa sélection, la structure est également attentive au savoir-être des postulants : empathie, capacité d’adaptation et surtout, la volonté d’exercer ces métiers.

Agnès Frémiot

Contact : recrutement@epl-lad.org

Photo DR.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.