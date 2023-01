Combien de collaborateurs vont rejoindre l’équipe Fiducial en Occitanie ?

Leader des services pluridisciplinaires, Fiducial accompagne les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque... De multiples expertises réunies dans un seul but : leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Un positionnement qui implique l’intervention de professionnels aux compétences très diversifiées. Et donc le recrutement de profils très variés. Pour faire connaître son panel de métiers, et attirer de nouveaux collaborateurs, le groupe lance sa première campagne de recrutement de grande ampleur.

Une centaine de postes en Occitanie

« Avec pour signature Faites un métier qui compte, cette opération joue la carte de l’authenticité en mettant à l’honneur les propres collaborateurs du groupe », souligne Fiducial. Trente-trois visuels ont été élaborés, illustrant toute l’étendue de son champ d’interventions. L’étendue également de ses besoins. 2000 postes vont en effet être ouverts cette année en France, dont une centaine en Occitanie. Experts-comptables, avocats, ingénieurs des systèmes d’informations, développeurs web, commerciaux, agents de sécurité, préparateurs de commandes... sont recherchés par la vingtaine d’agences que compte Fiducial dans notre région. Des experts, mais également des débutants et des profils en reconversion.

Le groupe investit certes beaucoup sur l’ alternance (300 alternants sont actuellement en formation dans ses différentes sociétés), mais mise également sur les profils seniors, dont elle estime que « l’expérience représente un réel atout pour les équipes à travers la transmission des connaissances, mais aussi pour les clients qui peuvent se sentir davantage en confiance ». Alors, prêts à compter ?

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Le nouveau maillot du Stade Toulousain, dont Fiducial est sponsor. DR.