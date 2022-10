Combien d’emplois va entraîner l’extension de l’entrepôt d’Aldi à Toulouse ?

Après avoir intégré plus de 500 magasins Leader Price en 2021, dont 90 en Occitanie, l’enseigne inaugure 100 surfaces de vente cette année en France. Une expansion doublée d’un vaste plan de modernisation et d’agrandissement de l’ensemble de ses seize entrepôts, dont celui de Toulouse. "Le site sera significativement agrandi avec 8000 m² de surface supplémentaire pour atteindre plus de 33.000 m². L’intérieur de l’entrepôt sera entièrement réaménagé, et les bureaux, vestiaires, cantines et salle de charge modernisés. Et de nouvelles chambres froides verront le jour : une chambre froide multi-température de près de 5000 m² directement reliée aux quais d’expédition, et une chambre fruits et légumes à température adaptée de 2000 m²", détaille le groupe.

Des recrutements en deux temps

Cet investissement vise à absorber les flux supplémentaires générés par l’augmentation de la taille du parc de magasins Aldi. Il donne également à l’entreprise l’occasion de repenser son modèle de distribution, avec une réduction des distances parcourues par les camions de livraison de ses 86 magasins, et d’affirmer ses engagements en matière de développement durable. "L’entrepôt intégrera désormais les technologies les plus récentes et respectueuses de l’environnement, notamment avec la production de froid au CO2. Il sera également équipé de panneaux photovoltaïques. "C’est une véritable opportunité d’optimiser nos flux logistiques et de réduire l’empreinte carbone de nos livraisons. Ce bel outil de travail nous permettra par ailleurs d’être prêts et équipés pour les projets à venir en 2023, tant pour les nouvelles ouvertures de magasins que pour le vaste plan de rénovations de notre parc existant ! », déclare Steve Wolnik, directeur de la société régionale d’Aldi Toulouse.

Ces travaux permettront en outre de créer près de 70 emplois, dont 40 dès à présent. Il s’agit de postes de préparateur de commande, proposés à temps plein en CDI ou CDI étudiant. Ces recrutements viendront renforcer les équipes, 147 collaborateurs travaillant à ce jour pour l’entrepôt toulousain. Ils seront complétés par une trentaine d’embauches supplémentaires dès la fin des travaux d’extension, prévue fin 2023.

Ingrid Lemelle

Photo Aldi DR.