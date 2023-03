Cette semaine, Toulouse Métropole Habitat recrute sur le TAF !

Ouvrier, chargé de clientèle, chargé d’opérations, gestionnaire charges locatives, responsable clientèles et territoires, assistant stock et achats, téléconseiller, gestionnaire clientèles et territoire … soit une trentaine de postes programmés cette année. Des emplois que le bailleur social Toulouse Métropole Habitat présentera lors du prochain salon TAF de Toulouse, organisé ces mercredi 29 et jeudi 30 mars au Meett de Toulouse (Concorde Avenue, à Ausssonne).

« Les postes proposés sont des postes accessibles, basés à Toulouse et donc en proximité. Il s’agit de postes qui sont tous en lien avec nos locataires. Des métiers de contact qui peuvent séduire car ils sont utiles et riches de sens », souligne Bertrand Serp, le président de Toulouse Métropole Habitat. A noter que plus de 200 exposants (recruteurs, organismes de formation, structures d’accompagnement...) sont annoncés sur cette nouvelle édition toulousaine du salon Travail, Avenir, Formation.