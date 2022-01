Century 21 ouvre près de 150 postes en Occitanie

1000 postes à pourvoir dans toute la France, et près de 150 en Occitanie ! Century 21 illustre le dynamisme du marché de l’immobilier. « Pour la 7e année consécutive, Century 21 a enregistré une forte progression de son activité. Et avec les 925 agences du réseau, nous lançons une grande campagne de recrutement pour poursuivre notre développement », indique l’entreprise.

Assistant commercial, conseiller, gestionnaire, comptable, manager d’agence... plus de vingt métiers différents évoluent au sein des agences, les profils recherchés étant variés. « Que le candidat ait déjà une expérience mais souhaite embrasser une nouvelle carrière, qu’il sorte de l’école avec ou sans bagage, ou qu’au terme d’une période d’inactivité et quel que soit son âge, il désire trouver un emploi, tous les profils sont les bienvenus. » Certains pourront même intégrer son Académie 21, pour bénéficier d’une formation certifiante de Responsable marketing et commercial.

Des réunions d’information sur les métiers de l’immobilier et les opportunités d’emploi seront organisées dans toute la France. Certaines sont déjà arrêtées à Montpellier, Foix, Perpignan, Toulouse...

