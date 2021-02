Cémoi continue-t-il à recruter à Perpignan ?

Laurence Fournier, vous êtes la nouvelle directrice des ressources humaines du groupe Cémoi, un groupe qui compte combien de salariés en Occitanie ?

Cémoi est aujourd’hui un groupe international qui totalise une dizaine de sites industriels en France, dont son usine « amirale » dans le quartier Torremila, à Perpignan, où sont fabriqués des produits destinés aux chocolatiers . C’est également à Perpigan que se situe son siège social. Au total, Cémoi emploi ainsi un peu plus de 600 personnes dans la région.

Un groupe qui recrute ?

Oui, Cémoi est dans une démarche continue de développement. Une croissance qui a entraîné la création de 69 postes l’année dernière. Mais nous veillons, dans le même temps, à stabiliser nos effectifs. En 2021, nous aurons ainsi probablement une quarantaine d’emplois à pourvoir en CDD, CDI et alternance, en Occitanie, plus une dizaine de stages. C’est sur le siège que les embauches seront les plus nombreuses, et elles concerneront quasiment tous nos services : commercial, marketing, finance, RH... sur des profils juniors comme seniors. En production aussi, nos besoins sont variés : encadrement, logistique, maintenance, qualité, R&D...

Avez-vous des attentes particulières ?

Cémoi est un groupe très ouvert, de par la diversité des profils recherchés, mais aussi parce qu’il promeut l’égalité des chances. C’est également un groupe qui continue à regarder vers l’avenir, avec de nombreux projets en cours. Nous recherchons donc des personnes qui ont vraiment envie de nous rejoindre et d’évoluer avec nous, Cémoi ayant les capacités d’accompagner ses collaborateurs dans leurs évolutions de carrière.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle



Contact : job@cemoi.fr

Crédit photo Cémoi DR.