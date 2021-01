Carrefour s’engage à recruter plus de 500 jeunes en Occitanie !

Carrefour embauchera 15.000 jeunes en France en 2021, en CDI (7000) ou en alternance (8000). Un plan de recrutement volontariste (+ 50% par rapport à 2020), qui se traduira par l’embauche d’au moins 525 jeunes alternants en Occitanie. Majoritairement à Toulouse, où les hypermarchés de Labège, Portet-sur-Garonne et Toulouse-Purpan, ainsi que les Carrefour Market de l’agglomération prévoient d’intégrer 218 alternants cette année. Mais également dans le Gard (104 projets recensés), l’Hérault (145), les Pyrénées-Orientales (58)...

Cette campagne de recrutement se veut également inclusive. En tant que premier employeur privé de France, le groupe veut en effet s’engager pour l’avenir professionnel des jeunes touchés par la crise. Carrefour entend ainsi travailler avec le tissu associatif pour que la moitié de ses postes bénéficient aux habitants des quartiers de la Politique de la ville. L’enseigne souhaite également renforcer ses partenariats avec Pôle emploi, les Missions locales, Cap emploi, les Epide, ou encore les collectivités pour sourcer les candidats en difficultés d’insertion.

Un emploi, une formation

Des jeunes qui vont donc se voir proposer des opportunités très variées. Le groupe, qui compte environ 300 métiers différents, va certes recruter et former des jeunes en magasin (hôte de caisse, employé de rayon, assistant drive...) et en entrepôt (préparateur de commandes, réceptionnaire...). Sur des contrats en alternance principalement courts (de six à douze mois), assortis d’une rémunération comprise entre 847 euros nets et 1579 euros net par mois, selon l’âge des alternants. Mais aussi des CDI donc.

Des offres à découvrir sur recrute.carrefour.fr où elles seront mises à jour tout au long de l’année. Et certaines sont à pourvoir dès maintenant ! Ainsi peut-on lire sur la plateforme que le magasin de Saint Clément de Rivière recherche un employé de commerce drive et un employé en rayon alimentaire en apprentissage, à compter du 15 février. Et un employé de rayon fruits et légumes en CDI. Dès aujourd’hui !

Ingrid Lemelle

Photo Carrefour DR.