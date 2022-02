Pour Contrat d’engagement jeunes, le nouveau dispositif visant le retour à la formation et l’emploi de 400.000 jeunes par an.

Paru au Journal officiel, le samedi 19 février, il entrera en vigueur le 1er mars prochain. Destiné aux 16-25 ans (29 ans en cas de handicap) « ni en emploi, ni en études, ni en formation », le CEJ leur ouvre le droit à une allocation mensuelle maximale de 500 euros s’ils s’engagent dans un parcours de formation et d’insertion intensif.

Il prendra le relais de la Garantie jeunes, l’inscription étant réalisée par les Missions locales, Pôle emploi ou un organisme public ou privé agréé proposant des services d’insertion et d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi.

