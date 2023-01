C’est la semaine des métiers du numérique en Occitanie !

La 5e édition de la Semaine des métiers du numérique démarre aujourd’hui, lundi 23 janvier, et se poursuivra jusqu’au 1er février en Occitanie. Action nationale organisée par de nombreux partenaires dont Pôle emploi et Google, cette semaine permet aux candidats de découvrir des métiers et des formations, mais aussi d’échanger avec des recruteurs tels que Orange Cyberdefense, à Toulouse, ou Arcesi, à Blagnac.

Décliné sur une grande partie du territoire régional, l’évènement proposera ainsi de nombreux rendez-vous en agence ou en entreprise , mais aussi un salon en ligne intitulé « Mon avenir numérique » (du 23 janvier au 9 février), des ateliers animés par Google, des webinaires proposés par Openclassrooms, et enfin une réunion d’information dédiée aux métiers du secteur des jeux vidéos.

Autant de propositions réunies sur le site de Pôle emploi Occitanie.