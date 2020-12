Brink’s France recrute des (futurs) ariègeois pour son nouveau centre de Portet

Dans le cadre de sa mission de développement de la notoriété du territoire ariégeois, l’Agence Ariège Attractivité s’est rapprochée, il y a quelques mois, du groupe Capgemini et de la société Brink’s France pour leur présenter une initiative visant à accompagner leurs collaborateurs dans leur installation dans le département. Une proposition qui a rapidement séduit les deux entreprises. « La crise sanitaire a accéléré le développement du télétravail. Elle nous a amenés à nous réinventer, à utiliser de nouveaux outils et à structurer différemment notre façon de conduire nos projets. Cela faisait donc sens, d’autant que nos métiers évoluent eux aussi », explique Stéphanie Courtois, chargée de communication & marketing de Brink’s France.

Une quarantaine de créations de postes

Spécialisé dans le transport de fonds et le traitement de valeurs, Brink’s France va en effet devenir aussi le propriétaire et gestionnaire de l’ensemble des automates du groupe BPCE (Banque populaire et Caisse d’épargne française), ce qui représentent un cinquième du parc des automates en France. « Cette activité va entraîner l’intégration de nouvelles compétences et l’installation d’un important centre de compétences à Portet-sur-Garonne qui couvrira l’ensemble du Sud-Ouest à partir de début 2021 » 75 collaborateurs travailleront pour cette filiale de Brink’s Process Outsourcing. Sur place, ou depuis l’Ariège donc. « Une trentaine de postes sera pourvue en interne, et certains collaborateurs se sont déjà montrés intéressés par l’accompagnement à la recherche de logement ou d’emploi du conjoint que leur propose l’Agence Ariège Attractivité. Et nous présenterons bien sûr ce service aux candidats qui brigueront un poste compatible avec le travail à distance. »

La Brink’s va ainsi recruter des : techniciens assistance et supervision (de niveau Bac +2 dans le domaine de maintenance des systèmes ou électrotechnique), techniciens qualité et suivi des interventions et responsables d’équipes (Bac +2 orienté relation clients ou métiers des téléservices), cash analysts (Bac à Bac+2 dans la gestion/comptabilité), dispatcheurs (Bac à Bac+2 dans le transport ou la logistique)... soit une quarantaine de personnes pour son nouveau centre. Certains opteront pour une installation en Ariège qui a, entre autres atouts, celui de s’être engagé dans le plan Très Haut Débit pour porter la fibre optique. Un argument de poids pour l’Agence Ariège Attractivité, qui ambitionne de signer d’autres partenariats de ce genre dans les prochains mois.

Ingrid Lemelle

Découvrir les offres d’emploi de Brink’s sur www.brinks.fr/carrieres



Sur la photo : Le château de Foix. Photo Patrice Soudier - Pixabay.