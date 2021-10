Blagnac : une semaine pour un emploi dans le bâtiment !

« Est-ce que nous ne pourrions pas jouer un rôle de facilitateur ? Aider d’un côté les entreprises avec lesquelles nous travaillons à recruter, et de l’autre, les locataires qui ont des difficultés d’accès à l’emploi ? C’est cette réflexion qui nous a conduit à imaginer La Jobweek : 1 semaine 1 emploi, une manifestation qui s’inscrit totalement dans la démarche de RSE qui nous anime », explique Philippe Pacheu, le directeur général de Promologis. Avec le concours de nombreux partenaires (l’Etat, Pôle emploi, la Mission locale de la Haute-Garonne, La Ville de Blagnac, la FBTP 31, l’USH...), le groupe de construction et de gestion de logements locatifs s’apprête ainsi à lancer la première édition d’une manifestation visant à rapprocher les candidats des employeurs.

Une soixantaine d’emplois, plus des contrats en alternance, des stages...

Elle se tiendra du lundi 18 au vendredi 22 octobre, à la patinoire de Blagnac, au cœur du Quartier des Barradels, c’est-à-dire à l’endroit même où Promologis participe à une vaste opération de renouvellement urbain, La semaine s’organisera atour de trois temps forts. Les lundi et mardi, six réunions d’information, d’une durée d’1h à 1h30 chacune, sont prévues pour présenter les secteurs d’activité liés au bâtiment qui recrutent et qui forment. Proxiserve, Derichbourg et La Milpa le lundi, Promologis, Veolia et la Fédération Française du Bâtiment le mardi. A l’issue, les participants seront invités à s’inscrire aux « Vis ma vie » organisés les deux jours suivants, des sessions d’une heure sur le terrain, pour découvrir les différents métiers. « Cette partie est très importante car le secteur reste victime de représentations qui peuvent freiner les vocations. C’est une très bonne façon d’appréhender la réalité, mais aussi la diversité de nos métiers, notamment en termes de gestion et d’entretien du logement social », souligne Philippe Pacheu.

En marge de ces actions, des ateliers d’aide à la création de CV et à la préparation des entretiens seront également proposés à la Maison de Quartier Odyssud de Blagnac. De quoi mettre toutes les chances de son côté pour participer au point d’orgue de la semaine : la journée Job dating du vendredi, au cours de laquelle une soixantaine d’offres d’emploi sera proposée, ainsi que de nombreux contrats en alternance et autres stages. Les candidats peuvent s’inscrire dès à présent pour rencontrer les entreprises de leur choix en entretien. Parmi elles, et en plus de celles déjà citées : Caussat Espaces Verts, Bourdarios, GBMP, Roudié…

L’opération, ouverte à tous, pourrait être renouvelée. « Notre but est en effet d’inscrire cet événement dans la durée, à Blagnac et ailleurs, en embarquant bien sûr davantage d’entreprises au fil du temps », conclut le directeur de la première entreprise sociale de l’habitat en Occitanie.

Ingrid Lemelle

Pour participer, inscrivez-vous ici

Photo Promologis.