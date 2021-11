Bâtiment : Rodrigues Bizeul ouvre de nombreux postes en Occitanie

La société lotoise Rodrigues Bizeul recrute dans plusieurs départements d’Occitanie. Spécialisée dans la restauration du patrimoine et des monuments historiques, elles propose de nombreux postes en : maçonnerie (traditionnelle, de briques foraines, moellons en pierre, enduit à la chaux, badigeons...), pierre de taille (restauration et création d’ouvrages ), et charpente bois/ couverture.

L’entreprises propose ainsi des postes en CDI (avec participation aux bénéfices)de : chef d’équipe de couvreurs, maçons et charpentiers, couvreur, tailleur de pierre, maçon et échafaudeurs. Certains sont ouverts aux profils débutants.

