Bâtiment : 18.000 contrats à pourvoir cette année en Occitanie !

7000 offres non pourvues en 2020 en Occitanie ! De quoi susciter l’incompréhension parmi les professionnels du secteur du bâtiment, alors même que les retombées de la crise sanitaire sur l’emploi se font durement sentir... « La problématique n’est pas nouvelle, mais il est vrai que le secteur de la construction fait partie de ceux qui ont continué à diffuser des offres l’année dernière, 27.000 en Occitanie, soit un volume en baisse de 20% contre 40% pour l’ensemble du marchés. Et sur janvier, leur nombre a même progressé de 2% », a indiqué Serge Lemaître, le directeur de Pôle emploi Occitanie. « C’est pour cette raison que nous avons décidé de resserrer nos liens avec les organisations professionnelles, afin de répondre plus efficacement et plus rapidement aux besoins. »

Une initiative nationale que la direction régionale a été l’une des premières à contractualiser. Le 20 janvier dernier, l’opérateur a en effet signé une convention avec la Fédération française du bâtiment (FFB) Occitanie et la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) Occitanie. « Elle s’organise autour de quatre axes », a détaillé le directeur régional de Pôle emploi. « Mieux fiabiliser notre fichier de demandeurs d’emploi inscrits dans les métiers du bâtiment, afin d’identifier ceux qui sont immédiatement mobilisables et ceux à qui il manque certaines compétences afin de les former. Renforcer nos actions d’information et de recrutement dans nos agences. Élargir le sourcing de candidats en travaillant mieux avec la profession pour identifier les métiers, les compétences et les secteurs dans lesquels des demandeurs d’emploi sont susceptibles d’avoir les aptitudes pour travailler. Et enfin, faire converger davantage les besoins des entreprises vers Pôle emploi pour une plus large diffusion de leurs offres. »

Porteur, rémunérateur, novateur... le secteur !

Un plan d’action salué par les deux représentants des organisations professionnelles. « Notre secteur a subi de nombreuses crises ces dernières années, mais c’est l’un de ceux qui a le mieux résisté en 2020, notamment en matière d’emploi puisque nous n’avons quasiment pas enregistré de pertes, alors que notre chiffre d’affaires, lui, a baissé de 10% en Occitanie », rappelle le président de la FFB Occitanie, Frédéric Carré. « Cette année, nous tablons sur une croissance de 10%, et nos besoins restent énormes ! Nous les estimons à 18.000 en 2021, et notre responsabilité est de faire connaître davantage ces opportunités et surtout, nos métiers ! Des métiers qui utilisent les dernières technologies, des métiers novateurs, qui payent bien (8% de plus en moyenne) et sont ouverts à tous les profils et les niveaux. »

« Nos métiers sont devenus sexy », confirme Vincent Pérez, le président de la Capeb Occitanie ajoutant que les débouchés offerts par le secteur sont ancrés durablement dans les territoires. « Avec plus de 40.000 habitants supplémentaires chaque année, les besoins en construction sont très importants. En entretien également ! Et cela va évidemment perdurer. Rappelons d’ailleurs que 80% de nos apprentis trouvent du travail... » Autant de messages que les professionnels veulent porter plus haut et plus fort avec cette convention. « Recruter est crucial pour notre activité, et cette convention doit nous permettre d’identifier et de lever les freins ! », conclut Frédéric Carré.

Ingrid Lemelle

Photo Michal Jarmoluk de Pixabay.