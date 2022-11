Banque. Quelle formation fait sa rentrée décalée à Labège ?

Pour accompagner et répondre aux besoins spécifiques de deux banques, la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées et la Banque Populaire Occitane, l’École supérieure de la banque (ESbanque) va ouvrir prochainement, et donc en rentrée décalée, une session de son Bachelor Banque omnicanal. A compter de janvier 2023, quarante alternants de niveau Bac +2 minimum prépareront ce parcours certifiant (de niveau 6), au rythme d’une semaine à l’ESBanque et de trois semaines en entreprise . Ils apprendront, pendant leur année d’études, à : Développer leur relation client dans un environnement bancaire omnicanal ; Construire et proposer des solutions de banque-assurance adaptées aux besoins de leurs futurs clients ; Et enfin développer leur portefeuille clients et à gérer les risques bancaires.

Deux réunions, un job dating

Ces mardi et mercredi 15 et 16 novembre, l’ESbanque organise deux e-conférences d’information à distance (Via Teams) afin de présenter les établissements recruteurs et la formation aux candidats. La première concernera la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées (de 12h30 à 13h30), la seconde la Banque Populaire Occitane (toujours de 12h30 à 13h30). A l’issue de ces réunions, les participants se verront proposer de participer à un job dating, programmé cette fois le mercredi 23 novembre (de 9h30 à 16h30), sur le campus de l’école, situé à Labège. « L’alternance est une filière d’excellence, particulièrement pour le secteur bancaire", souligne Lindo Mendès, délégué régional de l’École supérieure de la banque "En Occitanie, nos établissements financiers partenaires recrutent chaque année près de 350 alternants au sein de nos formations de niveau Bac +2 à Bac +5. L’École supérieure de la banque joue donc un rôle actif dans la formation de celles et ceux qui font et feront la banque d’aujourd’hui et demain. » Prêts à vous investir dès maintenant ?

Ingrid Lemelle

Photo Joseph Mucira Pixabay.