Baisse généralisée du chômage en Occitanie

« La période de confinement allant de mi-mars à mi-mai 2020, a entraîné, au sein des personnes sans emploi et souhaitant travailler, un net recul des démarches de recherche d’emploi et de la disponibilité pour travailler. Par conséquent, le taux de chômage au sens du BIT a nettement reculé pendant cette période », souligne en préalable de sa note consacrée au chômage la Direccte Occitanie.

Dans la région, le taux de chômage s’élève ainsi à 8,4% au 2e trimestre, soit 1,4 point au-dessus du taux métropolitain. « La région a le deuxième taux de chômage le plus élevé en France métropolitaine, après les Hauts-de-France (8,6%) », indique la Direccte. Sur un an, il a cependant reculé davantage en Occitanie qu’au national : de 1,6 point, contre -1,2 point sur l’ensemble du territoire.

La Lozère, le Gers, l’Aveyron et la Haute-Garonne affichent des taux inférieurs au taux métropolitain. « Les trois premiers figurent même parmi les dix départements de métropole les moins touchés par le chômage. » A l’inverse, « les quatre départements côtiers de la région figurent toujours parmi les cinq départements de métropole au chômage le plus élevé. Les Pyrénées-Orientales restent assez nettement en tête en France métropolitaine, avec 1,2 point de plus que le second département, lui aussi en Occitanie : l’Hérault. »

Reste que tous les départements d’Occitanie ont vu leur taux de chômage diminuer au deuxième trimestre, la baisse la plus marquée revenant à l’Ariège (-1,1 point). La Direccte fait d’ailleurs remarquer qu’il sort ainsi « du top 10 des départements métropolitains ayant le taux de chômage le plus élevé ».