Baillargues : Profils Systèmes poursuit ses investissements et ses recrutements

La première tranche de travaux (portant sur la construction d’un nouveau bâtiment de 5000 m2 et l’installation d’une nouvelle chaîne de laquage vertical) a entraîné la création de 40 emplois sur son site de Baillargues. La seconde va porter sur l’extension de son bâtiment industriel (5000 m2 supplémentaires) et l’acquisition d’une deuxième presse d’extrusion pour ses profilés aluminium. « Au total, ce sont près de 22 millions d’euros investis sur trois ans pour accompagner la croissance de Profils Systèmes, qui vise + 25% en volume sur l’année 2021 », souligne l’entreprise.

Filiale du groupe Corialis, Profils Systèmes est portée par un marché dynamique d’amélioration de l’habitat, et l’utilisation croissante du matériau aluminium, appréciée pour ses qualités environnementales. « Ces investissements permettent d’augmenter l’ensemble des capacités de production d’extrusion et de laquage des profilés (...) et d’engendrer la création de plus de 60 emplois supplémentaires », déclare dans un communiqué la société héraultaise. Des postes d’agents de production et de technicien métré devis sont notamment ouverts dès à présent.

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation) à : drh@profils-systemes.com