BGE Sud-Ouest vous donne les clés de votre avenir professionnel

BGE Sud-Ouest organise, ce jeudi 25 mars, ses rencontres sur la thématique « Donnez des perspectives à votre avenir professionnel ! ». « Traditionnellement, nous organisons deux événements par an, à l’automne et au printemps, l’un plus spécifiquement dédié à l’entrepreneuriat, et le deuxième sur la mobilité professionnelle », explique Camille Buy, chargée de communication digitale de la structure. Dans le contexte actuel, l’association qui se dédie à l’entrepreneuriat, la formation et l’évolution professionnelle entend ainsi donner des clés à ceux qui s’interrogent sur leur avenir. « Pour répondre à leurs attentes, nous allons organiser un rendez-vous 100% digital avec trois webinaires,. » Ils s’adressent à tous les publics, des demandeurs d’emploi à ceux qui souhaitent rebondir professionnellement, voire effectuer une reconversion. « Tous les personnes qui se posent des questions sur leur métier sont les bienvenues. Elles pourront poser toutes leurs questions à nos intervenants », note Camille Buy.

Des pistes pour entreprendre différemment

Le premier webinaire « Envie de changement ? Gardez le cap avec le bilan de compétences ou le bilan créateur/repreneur d’entreprise » est dédié à ceux qui souhaitent « saisir une opportunité ou qui veulent se lancer un défi ». « L’objectif de ce rendez-vous sera de présenter l’intérêt du bilan de compétences et du bilan créateur selon le contexte, les motivations et le profil des personnes (salariés, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion, jeunes, porteurs de projet, chefs d’entreprise …) et leur déroulement. » Le deuxième est baptisé « Relever le défi des compétences : se former pour les développer, les valoriser et les certifier ». « Il s’ancre dans le contexte de la création de Mon Compte formation. L’objectif est de comprendre comment devenir acteur de sa formation professionnelle et comment valoriser ou faire certifier ses compétences. Mais aussi de connaître les profils recherchés par les employeurs et les parcours qui y mènent. » Enfin, le dernier rendez-vous - « Des solutions insoupçonnées pour entreprendre autrement » - sera plus axé sur l’entrepreneuriat. « Nous allons notamment évoquer les solutions alternatives pour sauter le pas sans prendre de risques avec la présentation de deux dispositifs : les couveuses ou le statut d’entrepreneur salarié avec BGE Coop. »

Cet événement virtuel totalement gratuit est ouvert sur inscription. Libre à vous de n’assister qu’à un webinaire ou plusieurs.

Louise Lané

Photo Mariana Anatoneag - Pixabay.