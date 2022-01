Aveyron : un campus sur la bonne voie !

Campus XIIe Avenue. Tel est le nom de la nouvelle structure qui regroupera l’ensemble des activités d’enseignement et de formation de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Aveyron. Soit plus d’un millier d’étudiants et près de 5000 salariés et dirigeants formés chaque année à Rodez, Millau et Saint-Affrique. Dès l’année prochaine, le Campus XIIe Avenue s’installera dans les nouveaux bâtiments de la Cité de l’entreprise et de la formation, à Rodez-Bourran. « La volonté est d’animer une collectivité autour de l’entreprise, de l’économie, du territoire et de la vie collective à travers des projets et des réseaux d’échanges. Un bureau des étudiants commun à toutes les écoles du Campus est en voie d’organisation et leur permettra de mener des projets professionnels, culturels, sportifs ou engagés en transversalité, avec un apport des différentes spécialités enseignées », indique la CCI.

Une visibilité renforcée

Le site accueillera ainsi l’EGC Rodez, l’école de commerce Bac à Bac +5 proposant un nouveau Mastère Management stratégique et marketing digital en apprentissage, en partenariat avec l’ICD. Il abritera aussi l’IEQT, spécialisé dans le management de la qualité, de l’environnement et de la sécurité. L’organisme y dispensera ses trois cursus : la Licence professionnelle Animateur qualité, son Bac +4 Chef de projet qualité, sécurité, environnement, et son Bac +5 Manager des Risques. Les formations de 3iL Ingénieurs et le diplôme d’ingénieur de l’Insa Toulouse spécialité Génie mécanique y seront également transférés.

Négoventis continuera en revanche à préparer ses étudiants au Titre Bac +2 Gestionnaire d’unité commerciale à Millau. Quant à l’École des métiers de l’animation et des techniques d’ambiance (Emata), plus connue sous la marque « The Village », elle poursuivra ses activités à Saint-Affrique, où les élèves bénéficient d’importantes infrastructures de formation et d’hébergement.

« Le Campus XIIe Avenue nous permettra de renforcer la visibilité de nos écoles et de l’ensemble de nos actions de formation professionnelle vers les entreprises et les étudiants, à la fois dans le département, en Occitanie, mais aussi dans toute la France », se félicite Dominique Costes, le président de la CCI de l’Aveyron.

Ingrid Lemelle

Photo Campus XIIe Avenue.