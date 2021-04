Arterris continue à pousser en Occitanie

« De la fourche à la fourchette » ! Tel est le credo de ce groupe qui fédère plus de 25.000 agricultrices et agriculteurs, et s’organise autour de quatre pôles : les productions végétales, la production animale, la transformation et la distribution. Quatre activités qui vont renforcer leurs équipes, Arterris tablant sur la création de 80 CDI, 200 CDD, 25 alternants et... 600 saisonniers pour les mois de juillet/août et septembre/octobre !

« Nous cherchons des techniciens titulaires de BTS ou de Licence pour des postes sédentaires ou itinérants pour la maintenance de nos silos de collecte », indique l’entreprise. Arterris va également recruter des acheteurs, des chauffeurs, des technico-commerciaux et des magasiniers, ainsi que des conducteurs d’installation de silo à grains. Enfin, des vendeurs en boutique seront recrutés. Des postes à pourvoir à Castelnaudary et Toulouse, pour les fonctions supports, et dans l’ensemble des départements de la région Occitanie, à l’exception de l’Aveyron, la Lozère et du lot.

Postulez sur : www.arterris-recrute.fr