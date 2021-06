Appel Médical, une nouvelle agence et 70 postes à pourvoir à Béziers !

Après Auch, Tarbes, Narbonne, Perpignan, Albi, Rodez, Montauban, Montpellier, Nîmes, Toulouse et Pamiers, Appel Médical vient d’ouvrir une douzième agence à Béziers ! Le leader français du recrutement et du travail temporaire médical, paramédical et pharmaceutique recherche, dès à présent, plus de 70 professionnels de santé, femmes et hommes, débutants comme expérimentés.

« Les profils recherchés sont des infirmiers, des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes diplômés d’État, des aides-soignants, des masseurs kinésithérapeutes, des accompagnants éducatifs et sociaux, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie, des médecins, des auxiliaires de crèche ou de puériculture, des éducateurs jeunes enfants, des moniteurs éducateurs… », précise la société.

Cette nouvelle antenne est installée au sein de l’agence Randstad, situé 8 allée des Vignerons dans l’immeuble de La Treille.