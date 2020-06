Annie Brinet prend la direction des centres Afpa de Toulouse Métropole et de l’Ariège

Précédemment directrice de l’Agence de Montpellier-Saint-Jean-De-Védas, Annie Brinet, 56 ans, succède à Philippe Coustel et devient la directrice des centres Afpa de la métropole toulousaine (Balma et Palays) et du département de l’Ariège (Foix et Pamiers).

Après avoir suivi un double cursus en Administration des Entreprises et Business Administration (titulaire de 2 MASTERS), Annie Brinet a œuvré pendant 15 ans dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire (maisons de retraite, ESAT). Elle a rejoint l’Afpa il y a déjà 20 ans, en démarrant dans « le cœur de métier » : la pédagogie en tant que formatrice en gestion d’entreprises.

Dès 2017, elle a évolué sur la fonction de directrice adjointe des centres d’Alès - La Grand Combe et a ensuite pris la direction, en Occitanie, des fonctions support des régions Languedoc Roussillon (2010) et Midi-Pyrénées (2012).

A partir de 2013, elle a successivement dirigé les centres d’Avignon-Le Pontet (jusqu’en 2017) et de Montpellier-Saint Jean de Védas (2017- mai 2020).

Annie Brinet est une femme qui conduit ses projets en équipe avec une volonté sans faille et une énergie communicative !

