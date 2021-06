Amos Sport Business School ouvre un campus à Montpellier !

Déjà présente à Toulouse, Amos Sport Business School ouvrira prochainement un campus à Montpellier. Spécialisée dans le management des organisations sportives, l’école propose trois formations diplômantes du Bac +3 au Bac +5 : le Bachelor Métiers du sport (en trois ans, il mène au titre de Responsable marketing et événementiel sport), un Programme Grande École en cinq ans (visant le titre de Manager des organisations sportives), et un autre Programme Grande École International, en partenariat avec 37 écoles et universités étrangères.

Les candidats peuvent postuler dès à présent pour la rentrée de 2021. Ils devront passer le concours national d’admission proposé par les onze campus AMOS Sport Business School de France, dont ceux de Toulouse et Montpellier.