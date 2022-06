Actual est au cœur de l’emploi en Occitanie

Acteur majeur de l’emploi, le réseau d’agences intérimaires Actual vient d’acter la constitution de sa Direction des opérations Sud, installée à Toulouse. Cette nouvelle organisation illustre le développement du groupe qui dispose déjà d’une vingtaine d’agences en Occitanie (dont six à Toulouse, et trois spécialisées dans l’insertion), totalisant 60 collaborateurs permanents et 1300 intérimaires détachés au quotidien. Deux nouvelles agences ouvrent cette année à Nîmes et à L’Isle-Jourdain. D’autres projets sont en cours, comme le développement d’actions avec le Stade toulousain. « Nous sommes partenaire officiel depuis septembre dernier », explique Marion Montorio, coordinatrice emploi et ressources pour l’Occitanie. « C’est pour nous une immense fierté car cette équipe véhicule des valeurs qui nous sont chères, à savoir l’authenticité, la responsabilité, l’audace et la proximité. »

"Les pratiques de recrutement ont changé"

À l’instar des autres recruteurs, Actual ne chôme pas : de nombreux métiers sont en tension, notamment en BTP (électricité, maçonnerie) et en restauration collective (service, cuisine, plonge). L’agence tertiaire enregistre autant de besoins en CDI qu’en intérim : téléconseillers et hotline, techniciens et ingénieurs informatiques, ou encore gestionnaires de paie et comptables expérimentés. De façon générale, toutes les fonctions support sont activement recherchées, ainsi que tous les métiers des télécommunications, tels que technicien fibre ou responsable d’affaires. « Il y a un avant et un après Covid » souligne aussi la responsable. « Les pratiques de recrutement ont changé, le rapport au travail a changé. » Pour s’adapter à cette évolution, le groupe continue à placer l’humain au cœur de sa politique. Marion Montorio explique : « Entre autres choses, nous avons développé les entretiens professionnels avec les intérimaires. C’est une initiative rare dans le secteur et je la crois très appréciée. Cela nous permet de mieux les connaître mais surtout de leur faire bénéficier d’actions bien concrètes, comme des formations ou des évolutions de poste. »

