Accenture invite les jeunes (femmes) à pousser sa #futuregate à Toulouse

Un espace entièrement digital et dédié à l’innovation. #futurgate « se décompose en trois expériences », explique le groupe de conseil Accenture. « Les étudiants pourront d’abord visionner des vidéos présentant concrètement trois thématiques au cœur de l’innovation et des enjeux de l’entreprise (l’industrie X.0, l’applied intelligence et la cybersécurité) avant de s’essayer concrètement à l’innovation à travers un jeu sur des casques de réalité virtuelle, développé spécialement par les équipes d’Accenture à Sophia Antipolis. Enfin, ils devront résoudre plusieurs énigmes à l’aide d’objets technologiques de pointe tels qu’un casque Hololens, des lunettes connectées SmartGlasses ou en interagissant avec le robot humanoïde NAO. »

Cette expérience, Accenture la réservera aux élèves de l’Enseeiht, le 21 mars prochain, l’école constituant l’une des étapes de son Campus Tour #futuregate. « Grâce à ce concept d’escape game digital, nous proposons aux étudiants et donc à ces futurs employés potentiels de découvrir notre univers de façon concrète et ludique » explique Florence Réal, directrice du recrutement d’Accenture France.

Les jeunes sont certes une cible privilégiée du groupe, qui prévoit de leur réserver deux tiers de ses postes cette année. Les jeunes femmes notamment, Accenture étant engagé à respecter la parité dans ses recrutements. A Toulouse, ville française dans laquelle la croissance du groupe est actuellement la plus forte, 200 postes devraient être créés au cours des prochains mois,

