A2BK renforce sa team en Occitanie

A2BK, société spécialisée dans l’hygiène, la propreté et le service depuis 2004, intervient dans les secteurs tertiaire, industrie, logistique et bâtiment, avec un pôle dédié au travaux spécifiques : les travaux de remise en état (fin de chantier, sinistre...) et les travaux en hauteur. Une entreprise fortement sollicitée depuis la crise sanitaire, à Toulouse et Montpellier.

« Nous devons renforcer nos équipes d’agents de services (en CDI et apprentissage) et d’agents polyvalents (CDI) pour la partie travaux spécifiques, mais aussi de personnel d’encadrement. Nous recherchons notamment un chef d’équipe expérimenté en Haute-Garonne » explique la dirigeante, Laure Kessas. A2BK tablait ainsi sur le recrutement d’une vingtaine de personnes cette année. Un volume qui pourrait être revu à la hausse.

Contact : contact@a2bk.fr

