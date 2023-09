A vos marques pour le Markethon de l’Emploi 2023 !

Organisée par le Comider, et cette année AGIRabcd, la 29ème édition du Markethon de l’Emploi en Occitanie se déroulera le jeudi 28 septembre prochain au départ de quinze villes de l’Aude, du Gard et de l’Hérault. « Cette journée de recherche d’emploi solidaire et spontanée permet d’aider activement des demandeurs à rechercher des offres. Ils démarchent les entreprises physiquement, en présentiel, par zone géographique pour recueillir leurs projets de création d’emploi à court terme », explique l’association.

Une centaine d’équipes de trois à quatre demandeurs d’emploi va ainsi prospecter dans les entreprises locales. Ces derniers seront bien sûr prioritaires pour soumettre leur candidature à l’ensemble des offres recueillies. Pour s’inscrire, plusieurs permanences ou rendez-vous sont proposés dans chacune des villes participantes. Et ce, dès à présent !

Infos pratiques sur comider.org