A quels profils la Société Générale ouvre-t-elle ses guichets à Toulouse ?

La société générale va recruter au fil de l’eau une cinquantaine de collaborateurs en CDD, CDI, alternance et stages dans la région toulousaine en 2022. « Au global, notre délégation régionale sud-ouest emploie plus de 2000 collaborateurs et compte une cinquantaine d’agences dans la région toulousaine. Notre volume d’embauches devrait être plus important que l’an dernier », note Céline Mazeron, responsable régionale recrutement et alternance de la Société Générale. Ce sont principalement des postes de conseillers clientèle particuliers et professionnels qui seront à pourvoir.

La banque mise sur des candidats « aux parcours classiques », titulaires des diplômes bancaires, Bachelor, Licence ou Master spécialisés banque et assurance, et d’une première expérience dans le domaine. « Mais nous étudions toutes les candidatures », précise Céline Mazeron. « Les personnes dans une dynamique de reconversion professionnelle sont par exemple les bienvenues. Nous sommes attentifs à la posture des candidats, qui doit être conforme à nos valeurs : esprit d’équipe car le collectif est essentiel, responsabilité, engagement et innovation, ainsi que la capacité à savoir s’adapter », complète-t-elle. Car comme l’explique la responsable du recrutement, l’expertise s’acquiert. La Société Générale met à la disposition de ses entrants un dispositif de formation important. « La montée en compétences fait partie de notre ADN. Nous sommes très ouverts. Un candidat qui a le bon état d’esprit et la posture adéquate pourra trouver sa place dans nos agences. » La Société Générale a à cœur de s’ouvrir à des profils différents, pour faire face à des difficultés de recrutement chroniques, mais aussi par volonté de miser sur la diversité.

Un job dating à Toulouse

Dans cette optique, elle organise un job dating ce mercredi 20 avril à Toulouse. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif gouvernemental « 1 jeune, 1 solution ». « Nous en avons déjà organisé neuf l’an dernier et nous prévoyons d’en proposer dix cette année au niveau national », indique Céline Mazeron. La banque associe des entreprises partenaires à cet événement, afin d’ouvrir des perspectives aux jeunes. Entre 80 à 100 candidats sont attendus et une dizaine d’entreprises de la région qui recrutent seront présentes. « Une partie plus informelle permettra aux candidats de rencontrer les managers de la société générale, afin qu’ils puissent échanger sur leur CV et recevoir quelques conseils pour préparer leurs entretiens. Ce rendez-vous est particulièrement apprécié des candidats », conclut Céline Mazeron.

Louise Lané

Informations pratiques :

Le job dating aura lieu le mercredi 20 avril 2022 de 18h30 à 21h30

Inscriptions obligatoires : job.wiz.bi / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.

Photo AdobeStock.