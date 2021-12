À l’ISCPA Toulouse, on devient des communicants responsables !

Nouveauté à l’ISCPA Toulouse, avec l’ouverture d’un tout nouveau programme postbac : le Bachelor Impact, le seul dédié à la communication responsable en Occitanie. À partir de la rentrée 2022, ce Titre certifié de niveau 6 va former en trois ans des professionnels qui souhaitent opter pour « une communication qui veille à avoir une influence positive sur la société », souligne le service communication du groupe IGS. « La communication responsable cherchant à limiter les impacts environnementaux, sociaux et sociétaux de ses outils de communication comme de ses messages. »

Pendant leur cursus, les étudiants apprendront ainsi à maîtriser les outils de communication éco-conçus et à valoriser dans leurs messages des modes de vie ou de consommation compatibles avec le respect de la planète et des consommateurs. Marketing et communication responsable, éco-évènement et éco-édition, numérique responsable, droit et déontologie de la communication, publicité et création rédactionnelle... autant de matières au programme de cette nouvelle formation qui vise donc à préparer les collaborateurs d’organisations engagées dans une démarche de Responsabilité sociale des entreprises (RSE). La pédagogie, elle, fera la part belle à la pratique (mises en situation, projets associatifs, challenges étudiants, stages longs), avec une 3e année dispensée en alternance.

7200 euros l’année