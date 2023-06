A Vendargues, Kawneer vous invite « à concevoir des ouvrages qui comptent »

Filiale du groupe Arconic, Kawneer propose aux maîtres d’œuvre et aux maîtres d’ouvrage une offre complète de systèmes architecturaux en aluminium : façades, fenêtres, baies coulissantes, portes, garde-corps... Basée à Vendargues (Hérault), l’entreprise conçoit des solutions sur mesure pour des opérations d’envergure, en France et à l’étranger : la façade du Lycée professionnel hôtelier Georges Frêche, à Montpellier, le mur rideau du Ministère des Finances en Algérie, ou encore la rénovation de la façade de La Poste Vaugirard, à Paris.

La production bat son plein à Vendargues

L’année dernière, cette entreprise plus que centenaire (créée en 1906) a relocalisé une partie de sa production à Vendargues. Objectifs : renforcer le contrôle qualité de ses produits, diviser par deux ses délais de livraison et offrir au marché une meilleure qualité de services. Une stratégie payante qui entraîne aujourd’hui le recrutement de nouveaux collaborateurs. « Nous sommes à la recherche d’un acheteur, d’un chargé de clientèle, d’un technicien chargé d’affaires, d’un projeteur concepteur, d’un chef d’équipe polyvalent au sein de notre service logistique, d’un responsable supply chain et de plusieurs profils en production : responsable de service, chef d’équipe et opérateur. »

Les descriptifs des postes, ouverts en CDI, sont disponibles sur le site de Kawneer, qui y vante également son environnement : « Notre ambiance de travail est un intime mélange de changement, de nouvelles idées, de respect des individus et d’égalité des chances pour chacun. »

