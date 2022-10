A Toulouse, les TP popularisent leurs innovations et leurs métiers !

La première édition s’était déroulée en 2019. Un succès que la Fédération régionale des travaux publics a souhaité reconduire cette année avec le même objectif, celui de faire découvrir ses métiers, mais aussi le souhait de mettre cette fois l’accent sur les actions menées par certaines entreprises en matière de transition écologique. Un enjeu auquel répond par exemple Eurovia avec sa Power Road. Grace à elle, les routes peuvent désormais capter l’énergie solaire, la stocker, puis la restituer aux bâtiments et infrastructures environnants. Autre innovation (une première mondiale !), le microtunnel que l’entreprise Bessac a réalisé avec des tuyaux de fonçage en béton armé Ultra Bas Carbone. Ou encore le mobilier « Îlot de fraicheur urbain » signé Spie Batignolles, lequel offre notamment des prises USB alimentées par panneaux solaires !

De nombreuses offres d’emploi

Les visiteurs pourront découvrir toutes ces créations dans l’espace Transition écologique aménagé sur la Place du Capitole ces jeudi 6 et vendredi 7 octobre, à Toulouse. Ils pourront alors participer à des animations (cube immersif, simulateurs de conduite d’engins...) et assister à des démonstrations métiers au sein du pôle Exploration, jeunes apprentis, formateurs et professionnels étant à la disposition du public pour les renseigner, échanger et témoigner de leurs expériences. Là encore, les innovations auront la part belle, à l’image de celles mises en place pour réduire la pénibilité sur les chantiers : l’exosquelette, le gant bionique, la brouette autonome… Une maquette 3D de la 3e ligne du métro toulousain permettra aussi de plonger dans les moindres détail de l’ouvrage.

Enfin, cet évènement sera aussi l’occasion pour les recruteurs de promouvoir leurs postes auprès des candidats. En 2019, une centaine d’offres d’emploi avaient été proposées. Et cette année, au regard de la très forte évolution de la demande, les opportunités devraient être plus nombreuses encore. Ainsi, en partenariat avec Pôle emploi et la Mission Locale de Toulouse, les organisateurs proposeront-ils un job dating pendant les deux jours (de 10h à 16h). A la clé, des emplois (et parfois des formations) de maçon VRD, canalisateur, coffreur génie civil, mécanicien, mineur, électromécanicien, conducteur d’engins, chef de chantier VRD, poseur réseaux secs, manœuvre TP…

Ingrid Lemelle

Photo FRTP Occitanie DR.