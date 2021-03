A Toulouse, la 10e Nuit de l’Orientation sera 100% digitale

La CCI Toulouse Haute-Garonne organisera, ce jeudi 4 mars, la dixième édition de La Nuit de l’orientation. L’opération, qui permet chaque année aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants de découvrir près de 150 métiers et de rencontrer des professionnels de l’entreprise et de l’orientation , se déroulera cette fois en ligne.

Sur une plateforme dédiée, les visiteurs pourront explorer quatre espaces dans lesquels ils auront l’opportunité d’échanger en direct avec des spécialistes de l’orientation, des coachs, mais aussi des actifs qui partageront leurs expériences et leur quotidien lors de speed dating métiers. Douze secteurs d’activité et plus de soixante métiers y seront représentés.

Enfin, un espace webinaires leur permettra de s’informer sur : les métiers qui recrutent en Occitanie (à 17h30), les métiers du transport et de la logistique (à 18h) et les métiers d’avenir (à 18h également).

Pour participer, cliquez ici