A Toulouse, l’usine-école est dans les starting-blocks !

Elle fut une pionnière de l’aéronautique, la première femme à avoir été pilote d’essai en France. Sa maison sera elle aussi innovante, puisqu’elle réunira l’ensemble des formations d’une filière d’avenir : le génie mécanique et productique pour l’aéronautique et le spatial. Quinze cursus diplômants ou qualifiants, de niveaux Bac +2 à Bac +8, dispensés par la voie classique ou en alternance, en formation initiale ou continue, et rattachées à la Faculté des Sciences et Ingénierie de l’Université Toulouse III, l’IUT A Paul Sabatier, l’Insa, l’ISAE-Supaero et le pôle AIP-Primeca Occitanie. Une synergie sans précédent !

La Maison de la formation Jacqueline Auriol (MFJA) ouvre ses portes en ce mois de janvier, au coeur de l’Innovation campus Toulouse aerospace de Montaudran, c’est-à-dire à proximité de l’Espace Clément Ader et de l’Institut de recherche technologique Antoine de Saint-Exupéry. Les 1500 étudiants et 1000 stagiaires qu’elle pourra accueillir à terme bénéficieront d’équipements de haute technologie, en matière notamment de modélisation et de simulation, de réalité virtuelle ou encore de fabrication additive. En plus des salles dédiées aux cours, des plateformes technologiques, des espaces de conférences, de collaboration et de projets, ainsi qu’un showroom répartis sur une surface de 15.000 m2. Une usine-école top niveau !