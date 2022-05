A Toulouse, pourquoi l’IPI repositionne-t-elle son offre ?

Présente à Paris, Lyon et Toulouse-Blagnac, l’école d’informatique du Groupe IGS propose des formations reconnues par l’État, Bac +2 à Bac +5, dans les domaines des infrastructures réseaux, du développement web, logiciel et mobile, de l’informatique embarquée, la cybersécurité, des objets connectés.

Des Bachelors en trois ans

Une offre que l’IPI va remanier à la rentrée 2022 afin de s’aligner avec les nouveaux Bachelors universitaires de technologie (BUT). « Nos Bachelors seront désormais organisés en trois ans, dont une première année de tronc commun aboutissant au diplôme de Technicien supérieur en technologies numérique. La deuxième année, les étudiants s’orienteront en développement ou réseaux, et viseront l’obtention du diplôme de Développeur web et web mobile ou de Technicien système réseaux sécurité », explique l’établissement. Deux ans de formation initiale, complétée par une troisième année, dispensée cette fois en alternance. « Nos étudiants se spécialiseront et se professionnaliseront en vue de l’obtention d’un Bachelor Concepteur développeur d’applications numériques, ou Administrateur systèmes, réseaux et bases de données. »

L’école va également remanier ses Masters. « Une refonte visant à proposer des parcours de spécialisation plus diversifiés, et de répondre ainsi davantage aux besoins des entreprises. » Le Master Expert informatique ingénierie logicielle va ainsi être subdivisé en deux parcours : Dev Ops et IA & BigData ; et le Master Expert informatique infrastructure systèmes et réseaux offrira deux spécialités en Cybersécurité et Cloud. Des Masters qu’il sera possible de préparer en deux ou trois ans.

Ingrid Lemelle

Photo Janeb13 - Pixabay