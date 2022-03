À Toulouse, l’Ensat achève sa réforme pédagogique

« L’École nationale supérieure agronomique de Toulouse (Ensat) forme des ingénieurs agronomes, c’est-à-dire à la fois des scientifiques et des cadres dans les sciences et technologies du vivant », résume le directeur-adjoint de l’école toulousaine, Benoît Van Der Rest.

Cette école du groupe Toulouse INP, qui recrute à Bac +2, forme des ingénieurs qui travailleront dans l’agriculture, l’agroalimentaire ou l’environnement afin de contribuer à l’élaboration de produits sains et utiles à la société, de façon respectueuse des ressources naturelles. Leur mission consistera à diagnostiquer, concevoir, produire, valider, gérer, communiquer ou conseiller. Et ils évolueront au sein de services de R&D en agronomie, conseil, qualité de produit...

Un parcours qui tend vers l’expertise

La réforme pédagogique de l’école, qui s’achèvera à la rentrée 2022, vise à privilégier désormais l’enseignement par compétences et se traduit par un tiers des cours sous forme de projets et de mises en situation professionnelle. Après un tronc commun d’un an et demi, les 200 étudiants se spécialisent ainsi progressivement, jusqu’à se construire un profil d’expert en trois ans.

L’Ensat permet au choix de se former par la voie de l’apprentissage au rythme de sessions de trois à quatre semaines à l’école, puis quatre à cinq semaines en entreprise.

Les étudiants en formation initiale, eux, réalisent trois types de stage : en exploitation agricole (six semaines), en immersion professionnelle (dix semaines) et lors de leur stage de fin d’études de six mois. Par ailleurs, ils jouissent d’une mobilité internationale, avec un semestre d’études à l’étranger en seconde ou troisième année, ou d’un stage dans une entreprise étrangère.

L’Ensat revendique un taux de 83% d’insertion dans les six mois qui suivent l’obtention du diplôme.

Mathieu Michel

600 euros par an, exonération pour les boursiers

Crédit photo Ensat.

