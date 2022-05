A Toulouse (et depuis chez vous), donnez de la créativité à votre carrière !

Après A comme Audacieuse, et B comme Battante (deux évènements qui avaient réuni plus de 300 personnes en présentiel et distanciel), la Fédération française des réseaux pour le développement professionnel des femmes (Fédépro Fem) organise le mardi 24 mai prochain, C comme Créative. Au programme, des ateliers, des tables-rondes, du réseautage, de l’audace, de la combativité et... de la créativité !

Un format hybride a été choisi pour cette édition qui proposera, le midi, une pause déjeuner "pour se booster, transmettre de l’énergie, de l’inspiration et de la créativité. Celle-ci se déroulera à Toulouse (à l’Espace diversités laïcité situé au 38 rue d’Aubuisson) et partout en France (en visio). Des ateliers pourront ainsi être suivis autour de plusieurs thèmes : avoir un profil Linkedin qui déchire, sortir du lot avec une candidature du tonnerre, mettre une claque créative à votre sentiment d’imposture...

A partir de 17h, une soirée sera organisée à La Cité. elle réunira des réseaux féminins toulousains, les associations membres de la Fédépro Fem et les participants autour de plusieurs personnalités et d’une table-ronde intitulée : « Comment être créatif‧ve dans son environnement professionnel ? »

Pour en savoir plus et s’inscrire (payant) , cliquez ici